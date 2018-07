Wall Street Menghijau

Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor mencerna sejumlah laporan laba perusahaan untuk kuartal kedua.Mengutip Antara, Rabu, 18 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,53 poin atau 0,22 persen menjadi berakhir di 25.119,89 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,12 poin atau 0,40 persen, menjadi ditutup di 2.809,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 49,40 poin atau 0,63 persen, menjadi 7.855,12 poin.Netflix melaporkan laba kuartalan setelah pasar ditutup pada Senin waktu setempat. Untuk pertama kalinya dalam lima kuartal, perusahaan membukukan kerugian besar pada penambahan pelanggan. Raksasa layanan streaming AS itu menambahkan 5,15 juta pelanggan pada kuartal kedua, sekitar satu juta lebih rendah dari perkiraan.Johnson & Johnson melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa waktu setempat. Perusahaan mencatat laba per saham disesuaikan sebesar USD2,10 dan pendapatan USD20,8 miliar di mana keduanya melebihi ekspektasi analis.Musim laporan kinerja keuangan emiten dimulai dengan awal yang bagus. Menurut statistik yang dirilis oleh Thomson Reuters, laba kuartal kedua diperkirakan akan meningkat 21,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 17,3 persen.Dari 500 perusahaan dalam S&P 500 yang telah melaporkan laba, tercatat 86,7 persen melaporkan laba di atas ekspektasi para analis. Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen dan di atas rata-rata empat kuartal sebelumnya 75 persen. Sementara itu, Wall Street juga mengikuti kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell secara ketat.Powell menyampaikan kesaksian setengah tahunannya kepada Kongres minggu ini. Dia memulai dihadapan Komite Senat tentang Perbankan, Perumahan dan Urusan Urban dan akan menjawab pertanyaan dari Komite Jasa Keuangan DPR. Menurut Powell ekonomi AS berjalan pada kecepatan yang cukup cepat untuk membenarkan kenaikan suku bunga lebih lanjut."Secara keseluruhan, kami melihat risiko ekonomi secara tak terduga melemah karena kurang seimbang dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada yang kami perkirakan saat ini," kata Powell, seraya menambahkan bahwa dengan kebijakan moneter yang tepat, pasar kerja akan tetap kuat dan inflasi tetap mendekati 2,0 persen.(ABD)