Harga Minyak Terus Menguat

Harga minyak naik untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah Arab Saudi menangguhkan pengiriman minyak melalui selat di Laut Merah menyusul serangan terhadap dua tanker minyak.Mengutip Antara, Jumat, 27 Juli 2018, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman September bertambah USD0,61 atau 0,80 persen menjadi USD74,54 per barel di London ICE Futures Exchange. Brent sempat menyentuh USD74,83 per barel, tertinggi sejak 16 Juli.Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik USD0,31 atau 0,50 persen menjadi menetap di USD69,61 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak juga ditopang oleh meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.Setelah bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump setuju untuk menahan diri dari mengenakan tarif mobil. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memulai pembicaraan tentang pemotongan hambatan perdagangan lainnya."Tentu saja itu positif untuk ekonomi dan komoditas. Ini semacam menghidupkan kembali prospek ekonomi yang redup dari perang perdagangan yang dimulai," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.Brent naik dalam perdagangan usai penutupan setelah Arab Saudi mengatakan pihaknya menghentikan sementara pengiriman minyak melalui jalur pelayaran Laut Merah Bab al-Mandeb setelah serangan terhadap dua kapal tanker minyak besar oleh gerakan Houthi.Setiap langkah untuk memblokir Bab al-Mandeb, yang berada di antara pantai Yaman dan Afrika di ujung selatan Laut Merah, akan menghentikan pengiriman minyak melalui Terusan Suez Mesir atau pipa minyak mentah SUMED yang menghubungkan Laut Merah dan Mediterania.Diperkirakan 4,8 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan mengalir melalui selat Bab al-Mandeb pada 2016 menuju Eropa, Amerika Serikat dan Asia, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA).Arab Saudi juga memiliki Petroline, juga dikenal sebagai East-West Pipeline, yang terutama mengangkut minyak mentah dari ladang-ladang di timur ke Yanbu untuk diekspor. Itu bisa mengimbangi kemacetan yang disebabkan oleh penutupan Bab al-Mandeb.(ABD)