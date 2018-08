Harga Emas Dunia Berakhir Melonjak

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange membalikkan awal yang lemah menjadi lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), tetapi mencatat penurunan bulanan selama empat bulan berturut-turut.Mengutip Antara, Rabu, 1 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik sebanyak USD2,1 atau 0,17 persen menjadi ditutup di USD1.233,60 per ons. Namun, itu merupakan bulan keempat berturut-turut melihat penurunan emas.Emas berbalik naik pada Selasa 31 Juli setelah dibuka melemah, bahkan ketika dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya karena Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan dua hari pada Selasa waktu setempat.Indeks USD naik 0,14 persen menjadi 94,245 pada pukul 16.37 GMT. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 170,03 poin atau 0,67 persen menjadi 25.476,86 poin pada pukul 16.48 GMT. Tetapi kebangkitan ekuitas dan dolar AS gagal menurunkan harga logam mulia. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 turun 0,013 menjadi 2,962 persen.Pasar sekarang sedang menunggu pernyataan the Fed pada Rabu waktu setempat untuk petunjuk tentang kenaikan suku bunga mendatang, dengan harapan tinggi bahwa Fed akan menaikkan suku setidaknya dua kali lagi tahun ini.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 2,2 sen AS atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD15,559 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober meningkat sebanyak USD14,3 atau 1,72 persen menjadi menetap di USD845,80 per ons.(ABD)