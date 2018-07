Data Ekspor Dirilis, Sentimen Pelaku Pasar Diuji

: Harga crude palm oil (CPO) pada perdagangan Selasa dibuka lebih rendah, terkait penurunan komoditas kedelai Amerika Serikat (AS) pada Senin waktu setempat."Selain itu penurunan tersebut juga karena pelaku pasar berhati-hati terhadap data ekspor Juli dari surveyor kargo," ujar analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi, dalam hasil risetnya, Selasa, 31 Juli 2018.Perdagangan Selasa 31 Juli 2018, saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.181 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2.196 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi (high) tercatat berada di 2.197 ringgit Malaysia, dan harga rendah (low) di 2.181 ringgit Malaysia.Adapun CPO berjangka Malaysia tergelincir pada sesi pertama perdagangan Selasa, mengikuti pelemahan yang terjadi pada komoditas kedelai AS di penutupan bursa Amerika malam tadi dan pada potensi data ekspor yang lemah dari surveyor kargo.Komoditas CPO pada perdagangan Senin, 30 Juli 2018 ditutup di harga 2.192 ringgit Malaysia, dengan histori pada hari perdagangan tersebut menyentuh harga rendah di 2.186 ringgit Malaysia, serta harga tinggi di 2.204 ringgit Malaysia.Kelanjutan CPO Futures Malaysia yang ditutup lebih tinggi dibandingkan hari perdagangan sebelumnya merupakan kenaikan yang di dukung oleh mata uang ringgit Malaysia yang lebih lemah serta harga minyak mentah dunia yang cenderung stabil.Harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 0,3 persen menjadi 2.192 ringgit Malaysia atau setara dengan USD540,57 per metrik ton pada akhir hari perdagangan.Harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di bursa Malaysia Derivatives Exchange turun 0,5 persen di harga 2.181 ringgit Malaysia atau setara dengan USD537,46 per metrik ton.Pada sesi pertama perdagangan hari ini telah dirilis data ekspor periode 1-30 Juli 2018 dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan sebelumnya.Menurut perusahaan Intertek Testing Services atau ITS, merilis data ekspor CPO Malaysia pada 1.041.651 metrik ton versus 1.056.202 metrik ton, terdapat selisih 14.551 metrik ton dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan sebelumnya atau terjadi defisit sebesar -1,38 persen.Kemudian perusahaan inspeksi AmSpec Agri Malaysia juga merilis data ekspor untuk periode yang sama dengan data yang disampaikan sebesar 1.030.909 metrik ton versus 1.073.224 metrik ton, terdapat selisih 42.315 metrik ton atau terdapat defisit sebesar -3,94 persen.Kedua data ekspor yang telah dirilis tersebut dengan terdapat defisit, dapat diartikan sebagai penurunan jumlah ekspor yang kembali berpotensi menguji sentimen pelaku pasar bagi harga CPO pada perdagangan di hari ini.Potensi adanya penguatan hari ini perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran 2.218 ringgit Malaysia (resistance 1), 2.228 ringgit Malaysia (resistance 2), dan 2.246 ringgit Malaysia (resistance 3).Sementara perdagangan di hari ini juga terdapat potensi pelemahan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga 2.173 ringgit Malaysia (support 1), 2.185 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.165 ringgit Malaysia (support 3).(AHL)