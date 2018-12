Emas Berjangka Salip Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) terus melemah. Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD2,80 atau 0,22 persen menjadi menetap di USD1.256,40 per ons.Mengutip Antara, Kamis, 20 Desember 2018, namun harga emas jatuh ke wilayah negatif dalam perdagangan elektronik pasca penutupan pasar setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga acuan pada Rabu sore (Kamis WIB).Federal Reserve mengatakan pihaknya memutuskan untuk menaikkan targetnya untuk tingkat suku bunga acuan Federal Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin ke kisaran antara 2,25 persen hingga 2,50 persen. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,21 persen menjadi 96,917 pada pukul 17.10 GMT.Bank sentral AS menambahkan bahwa pihaknya sekarang memperkirakan dua kenaikan suku bunga pada 2019, bukan tiga kali seperti yang diperkirakan pada September, dan masih memperkirakan hanya satu kenaikan lagi untuk 2020.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret 2019 naik sebanyak 11,70 sen AS atau 0,80 persen menjadi menetap di USD14,818 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik sebanyak USD1,20 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD796 per ons.(ABD)