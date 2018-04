Ahli Strategi Ungkap Efek Kenaikan Imbal Hasil Treasury

Imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berada di posisi tertinggi dalam empat tahun terakhir dilihat sebagai sinyal positif dari penguatan ekonomi. Tetapi para investor melihat perisitiwa tersebut sebagai sinyal negatif untuk saham.Chief Strategic Officer T3Live.com Scott Redler menilai langkah-langkah ini menyebabkan krisis identitas untuk pasar ekuitas. Tentu diharapkan penguatan yang terjadi di surat utang AS tidak menimbulkan gejolak dan menekan perekonomian AS di masa mendatang."Ini pertanda baik untuk ekonomi. Tetapi, jika kita mengingat kembali, pasar bull terjadi sekitar sembilan tahun lalu. Selama sekitar lima atau enam tahun dari pasar bull, mereka membeli berita buruk karena pasar menyukai akomodasi," kata Redler, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 26 April 2018."Kami tidak punya banyak lagi. Jadi sekarang saatnya bagi pasar untuk berdiri sendiri. Pada titik ini, mereka benar-benar menjual kabar baik, yang tidak ingin kamu lihat," tambah Redler.Sejak krisis keuangan, pasar saham pada umumnya bertindak negatif terhadap setiap petunjuk pengetatan kebijakan moneter dari Federal Reserve. Pasar bullish saat ini dimulai pada Maret 2009, kurang dari enam bulan setelah bank sentral memangkas suku bunga mendekati nol.Ekspektasi dari the Fed yang lebih hawkish telah mengirim imbal hasil obligasi lebih tinggi pada tahun ini. Menurut Redler pasar sekarang ini harus menentukan apakah mereka siap untuk melihat suku bunga acuan melanjutkan kenaikan atau tidak oleh the Fed."Ketika kami mencapai di atas tiga persen (imbal hasil surat utang AS), pasar mencoba untuk mencari tahu apakah itu bisa menanganinya, dan pada titik ini kami melihat beberapa perilaku bearish. Jika Anda melihat di sini pada hasil 10 tahun Anda akan melihat bahwa kami memiliki terobosan teknis yang cukup besar," pungkas Redler.(ABD)