USD Jatuh Usai Data Ekonomi AS Mengecewakan

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena data ekonomi terbaru yang keluar dari negara tersebut mengecewakan.Mengutip Antara, Sabtu, 4 Agustus 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1579 dibandingkan dengan USD1,1584 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3009 dari USD1,3019 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7404 dibandingkan dengan USD0,7361.Sementara itu, USD dibeli 111,23 yen Jepang atau lebih rendah dibandingkan dengan 111,70 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9940 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9956 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2981 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3027 dolar Kanada.Total penggajian pekerja nonpertanian AS meningkat sebesar 157.000 pada Juli dan tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,9 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Laporan itu menunjukkan ekonomi AS menambahkan lebih sedikit lapangan pekerjaan pada Juli daripada yang diharapkan para ekonom untuk kenaikan antara 190.000 hingga 195.000.Selain itu, indeks nonmanufaktur AS dari Institute of Supply Management (ISM) jatuh ke 55,7 pada Juli dari angka Juni 59,1 atau gagal memenuhi konsensus pasar 58,6. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor jasa, sementara angka di bawah 50 sinyal kontraksi. Indeks dolar AS turun 0,01 persen menjadi 95,151 pada akhir perdagangan Jumat 3 Agustus.Di sisi lain, ketakutan bahwa permintaan Tiongkok dapat berkurang memicu kemunduran setelah perusahaan minyak utama negara itu, Sinopec, memangkas pembelian minyak mentah AS. Unipec dari Tiongkok, unit perdagangan Sinopec, telah menghentikan impor minyak mentah dari Amerika Serikat akibat meningkatnya perselisihan perdagangan."Permintaan Tiongkok dari penyuling independen juga lebih rendah, sementara perang perdagangan yang meningkat juga tidak membantu sentimen," kata Warren Patterson, analis komoditas di ING.(ABD)