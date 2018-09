Gerak USD Meredup

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) tumbang terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor mencerna Beige Book yang baru dirilis dari Federal Reserve AS. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama turun 0,47 persen jadi 94,8035 di akhir perdagangan.Mengutip Xinhua, Kamis, 13 September 2018, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1631 dari USD1,1585 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3055 dibandingkan dengan USD1,3006. Dolar Australia naik menjadi USD0,7177 dibandingkan dengan USD0,7100.Sementara itu, USD membeli 111,23 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9700 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9735 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2987 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3129 dolar Kanada.Menurut Beige Book yang dirilis pada sore hari, laporan dari Distrik Federal Reserve menyarankan bahwa ekonomi AS berkembang pada kecepatan moderat hingga akhir Agustus. Bisnis pada umumnya tetap optimistis tentang prospek jangka pendek, meski sebagian besar Distrik memperhatikan kekhawatiran dan ketidakpastian tentang ketegangan perdagangan.Sejumlah Distrik mencatat bahwa kekhawatiran tersebut telah mendorong beberapa bisnis untuk mengurangi atau menunda investasi modal. Di sisi ekonomi, Indeks Harga Produsen untuk permintaan akhir turun 0,1 persen pada Agustus, penyesuaian musiman, kehilangan konsensus pasar dari kenaikan 0,2 persen, Departemen Tenaga Kerja AS.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 27,86 poin atau 0,11 persen menjadi 25.998,92. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 1,03 poin atau 0,04 persen menjadi 2.888,92. Indeks Nasdaq Composite turun 18,24 poin atau 0,23 persen menjadi 7.954,23.(ABD)