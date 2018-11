Emas dunia tergelincir pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) kembali mengambil momentum dan peningkatan sentimen risiko mengangkat pasar saham di Eropa sehingga mengurangi daya tarik bullion.Mengutip CNBC, Sabtu, 24 November 2018, harga emas melemah 0,3 persen ke level USD1.222,54 per ons. Emas berjangka Amerika Serikat (AS) untuk pengiriman Desember turun sebanyak 0,4 persen menjadi USD1.223 per ons. Emas telah diperdagangkan dalam kisaran sekitar USD13 untuk minggu sejauh ini, sebagian karena liburan Thanksgiving AS."Ini benar-benar pergerakan USD. Jika emas istirahat di bawah level USD1.220 maka harga akan dengan cepat berangkat ke USD1.200," kata pedagang logam mulia di MKS SA Dawei Hou. Namun, pasar emas terus relatif tenang karena investor menunggu katalis yang jelas untuk memecahkannya keluar dari kisaran ketat baru-baru ini.Mata uang euro yang lebih lemah, pada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi di zona euro bisa melambat, membantu USD tetapi pasar saham Eropa dibuka lebih tinggi menyusul minggu yang volatil. Pertumbuhan bisnis zona euro jauh lebih lemah dari yang diharapkan bulan ini karena ekspor turun tajam, terluka oleh ekonomi global yang melambat.Pengamat pasar sekarang melihat KTT G-20 di Argentina pada akhir bulan, di mana para pemimpin dari Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan mengadakan pembicaraan dengan latar belakang ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung."Jika tidak ada apa-apa dalam hal kesepakatan di KTT, akan ada tekanan pada saham. Jika ada perbaikan, emas akan turun karena orang kembali ke saham. Orang-orang sekarang melihat USD sebagai safe haven," kata Hou.Sementara itu, di antara logam mulia lainnya, perak spot turun sebanyak 1,3 persen menjadi USD14,27 per ons dan platinum tergelincir 0,2 persen ke USD842 per ons. "Sedangkan perak sebagian besar telah mengikuti emas tetapi gerakannya cenderung lebih jelas," kata Analis ABN AMRO Georgette Boele.(ABD)