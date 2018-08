Harga Emas Berjangka Tertekan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed

Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena ekspektasi untuk suku bunga AS yang lebih tinggi membatasi kenaikan dan menempatkan kontrak emas di bawah tekanan.Mengutip Antara, Kamis, 30 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD2,9 atau 0,24 persen menjadi ditutup pada USD1.211,5 per ons. Sejauh ini, Federal Reserve terus mencermati pergerakan ekonomi AS karena berkaitan dengan kebijakan moneter yakni penetapan suku bunga acuan.Namun demikian, greenback memberikan dukungan terhadap logam mulia sehingga menahan penurunan lebih lanjut. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,11 persen menjadi 94,605 pada pukul 20.00 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 7,7 sen AS atau 0,52 persen, menjadi menetap di USD14,697 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober naik sebanyak USD1,3 atau 0,16 persen menjadi ditutup pada USD796,6 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 60,55 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 26.124,57 poin. Indeks S&P 500 meningkat 16,52 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 2.914,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 79,65 poin atau 0,99 persen lebih tinggi menjadi 8.109,69 poin.Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.(ABD)