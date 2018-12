Pasar Tenaga Kerja AS Mulai Menguat

Jumlah orang Amerika Serikat (AS) yang mengajukan aplikasi untuk tunjangan pengangguran turun secara marginal pada minggu lalu. Hal itu merupakan tanda adanya kekuatan di pasar tenaga kerja dengan klaim pengangguran bergerak stabil setelah melonjak dalam beberapa bulan terakhir.Mengutip CNBC, Sabtu, 29 Desember 2018, klaim awal untuk tunjangan pengangguran di AS turun 1.000 menjadi 216 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 22 Desember, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.Masih belum jelas seberapa besar kenaikan itu terkait dengan kesulitan yang dimiliki para ahli statistik pemerintah dalam menyesuaikan data klaim untuk perubahan musiman. Ekonom yang disurvei memperkirakan klaim pengangguran meningkat menjadi 217 ribu dalam minggu terakhir."Data klaim terbaru memberi sinyal peningkatan di pasar tenaga kerja relatif terjadi di beberapa minggu yang lalu," kata Ekonom JPMorgan Daniel Silver.Rata-rata klaim pengangguran bergerak di level empat minggu dan dianggap sebagai ukuran yang cukup baik dari tren pasar tenaga kerja sekarang ini. Kondisi tersebut menghilangkan volatilitas minggu ke minggu atau turun 4.750 menjadi 218 ribu pada minggu lalu.Kekhawatiran tentang ekonomi Amerika Serikat juga didorong oleh tanda-tanda pelemahan di pasar perumahan. Harga rumah AS naik hanya 0,3 persen pada Oktober, meninggalkan kenaikan secara tahun ke tahun pada 5,7 persen, kenaikan terkecil dalam lebih dari dua tahun, data dari Badan Keuangan Perumahan AS menunjukkan.Dalam sebuah tanda bahwa konsumen khawatir tentang ekonomi AS, indeks kepercayaan konsumen Conference Board menurun moderat pada Desember, mencapai level terendah sejak Juli. Kesemuanya ini tentu menjadi alat ukur mengenai situasi dan kondisi perekonomian AS yang sejauh ini masih dilanda ketidakpastian.(ABD)