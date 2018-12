Dolar AS Terus Kehilangan Keperkasaan

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) memperpanjang pelemahannya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Pelemahan itu terjadi lantaran sejumlah data ekonomi negatif menyebabkan sentimen investor yang menyenangkan berubah menjadi muram.Mengutip Antara, Jumat, 7 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1374 dari USD1,1340 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,2776 dibandingkan dengan USD1,2736 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7222 dibandingkan dengan USD0,7264.Sedangkan USD dibeli 112,64 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9931 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9978 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3392 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3384 dolar Kanada.Sementara itu, imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun merosot menjadi 2,83 persen pada Kamis 6 Desember, memperpanjang kerugiannya dari di atas 3,00 persen pada Senin, 3 DesemberImbal hasil biasanya dilihat sebagai barometer untuk biaya pinjaman, baik untuk sektor publik maupun swasta. Para analis mengatakan penurunan tersebut mencerminkan ketakutan investor terhadap volatilitas pasar yang meningkat dan kemungkinan perlambatan ekonomi.Ekspektasi pasar pada kenaikan suku bunga lebih lanjut di pertemuan Federal Reserve pada 18-19 Desember juga berkurang, karena kekhawatiran luas atas potensi pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan oleh kurva imbal hasil terbalik dalam obligasi AS.Investor memperkirakan tidak ada lebih dari satu kenaikan suku bunga dari the Fed pada 2019, dibandingkan dengan ekspektasi sebulan sebelumnya untuk kemungkinan dua kenaikan suku bunga, menurut alat FedWatch CME Group.(ABD)