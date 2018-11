Saham Apple Kirim Wall Street ke Area Negatif

Indeks-indeks utama Wall Street jatuh pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena saham Apple Inc dan Goldman Sachs Group Inc menyeret turun saham-saham sektor teknologi dan keuangan.Mengutip Antara, Selasa, 13 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 602,12 poin atau 2,32 persen menjadi ditutup di 25.387,18 poin. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 54,79 poin atau 1,97 persen menjadi berakhir pada 2.726,22 poin dan Komposit Nasdaq ditutup turun 206,03 poin atau 2,78 persen menjadi 7.200,87 poin.Saham Apple jatuh 5,0 persen setelah beberapa pemasok ke perusahaan, termasuk Lumentum Holdings Inc, yang komponennya menggerakkan teknologi Face ID iPhone, memangkas proyeksi mereka. Penurunan Apple menghambat Nasdaq, yang turun lebih dari dua persen.Saham Lumentum anjlok 33,0 persen. Saham beberapa produsen cip yang dijual ke Apple, seperti Cirrus Logic Inc, Qorvo Inc dan Skyworks Solutions Inc, juga rontok. Indeks Philadelphia SE Semiconductor jatuh 4,4 persen."Kekhawatirannya adalah tentang pertumbuhan ekonomi global, khususnya permintaan untuk produk perusahaan seperti Apple. Investor menjadi lebih risau tentang perusahaan-perusahaan yang tumbuh pesat dan apakah mereka akan terus tumbuh pada kecepatan itu," kata Ahli Strategi Investasi Edward Jones Kate Warne, di St Louis.Saham Goldman Sachs jatuh 7,5 persen setelah Bloomberg melaporkan bahwa Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan negara itu menuntut pengembalian dana penuh dari semua biaya yang dibayarkan ke bank Wall Street untuk mengatur kesepakatan miliaran dolar AS untuk dana negara yang bermasalah 1MDB.Goldman Sachs adalah penyeret terbesar di Dow, yang turun lebih dari dua persen. Di antara 11 sektor utama S&P 500, saham teknologi dan keuangan paling tertekan. Indeks sektor teknologi S&P 500 merosot 3,5 persen, dan indeks sektor keuangan turun 2,0 persen.Saham-saham energi juga mempercepat penurunan menjelang akhir sesi karena harga minyak jatuh. "Pada saat ini, tampak jalur paling tidak resisten sedang turun," kata Co-Chief Investment Officer OakBrook Investments LLC Peter Jankovskis, di Lisle, Illinois.(ABD)