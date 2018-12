Dolar AS Ambruk

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) terus turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Adapun penaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan jalur pengetatan moneter yang lebih lambat pada 2019 memberikan dampak pelemahan terhadap greenback di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi.Mengutip Xinhua, Jumat, 21 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1469 dari USD1,1371 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2670 dari USD1,2622 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7118 dari USD0,7114.Sementara itu, USD membeli 111,11 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9869 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9942 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3496 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3494 dolar Kanada.Sentimen investor tetap rendah karena analis percaya bahwa the Fed lebih lebih hati-hati tentang prospek ekonomi global. Dalam pernyataan kebijakannya, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMEC) menekankan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global dan menilai implikasinya terhadap prospek ekonomi.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 464,06 poin atau 1,99 persen, menjadi berakhir di 22.859,60 poin. Sedangkan indeks S&P 500 berkurang 39,54 poin atau 1,58 persen, menjadi ditutup di 2.467,42 poin dan Nasdaq Composite berakhir 108,42 poin atau 1,63 persen lebih rendah, menjadi 6.528,41 poin.Federal Reserve AS pada pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin, tetapi mengisyaratkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat pada tahun depan karena ekonomi AS diperkirakan akan mendingin.(ABD)