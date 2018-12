Harga Minyak Dunia Masih Melemah

Harga minyak dunia merosot pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena meningkatnya kegelisahan atas surplus pasokan yang membuat investor terperosok di seluruh papan perdagangan. Di sisi lain, negara anggota OPEC bersama dengan sekutunya terus berupaya mengangkat harga minyak ke level yang lebih tinggi.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Desember 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Januari jatuh USD3,64 untuk menetap di USD46,24 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari merosot USD3,35 menjadi ditutup pada USD56,26 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak jatuh lebih dari tujuh persen ke level terendah sejak Agustus 2017, karena pasokan global terus menumpuk di tengah pelemahan permintaan karena tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Memburuknya situasi juga membuat kepercayaan investor semakin mundur di tengah melemahnya pasar saham AS.Ladang minyak terbesar di Inggris, Buzzard, telah beroperasi kembali setelah perbaikan pada pipa, menurut operatornya, Nexen. Ladang produksi Inggris teratas, memompa sekitar 150 ribu barel per hari, memberikan bagian terbesar ekspor negara itu melalui pipa Forties.Semakin banyak investor memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melemah selama tahun depan, menandai pandangan terburuk terhadap ekonomi global sejak Oktober 2008, kata survei investor pada Desember oleh Bank of America Merrill Lynch.Produksi minyak dari tujuh cekungan serpih AS diperkirakan mencatat kenaikan terbesar sejak September yakni 134 ribu barel per hari (bpd), dan mencapai 8,166 juta bpd pada Januari 2019, Administrasi Informasi Energi AS mengatakan dalam sebuah laporan.(ABD)