Analis: USD Sentuh Level Tertinggi di 2018

: Global Head of Currency Strategy & Market Research FXTM Jameel Ahmad mengatakan relief reli yang memungkinkan mata uang pasar berkembang untuk mencoba stabil usai reaksi sangat bergejolak terhadap krisis lira Turki sepertinya hanya berlangsung sementara.Sebagian besar mata uang pasar berkembang Asia melemah pada saat laporan ini dituliskan, karena ketegangan politik antara Turki dan Amerika Serikat (AS) terus memanas dan dolar mencapai level tertinggi baru di 2018.Depresiasi mata uang pasar berkembang sepertinya akan meluas ke wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika saat pasar Eropa dibuka hari ini, dan kemungkinan juga ke pasar FX Amerika Latin saat Wall Street dibuka."Satu-satunya mata uang pasar berkembang yang tidak melemah adalah rupee India yang justru sedikit menguat terhadap dolar AS setelah menyentuh level terendah baru di awal pekan ini," kata dia dalam hasil risetnya, Kamis, 16 Agustus 2018.Dia menambahkan, mengingat dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang lainnya setelah mencapai level tertinggi baru di 2018, ada kecurigaan pasar bahwa Bank Sentral India (RBI) mungkin telah melakukan intervensi pasar FX untuk memperkuat rupee.Bank Indonesia (BI) baru saja meningkatkan suku bunga sebagai upaya mencegah rupiah untuk merosot lebih rendah lagi. Upaya BI sebelumnya untuk mengubah kebijakan moneter tidak diterima oleh investor, terutama karena aksi beli USD yang terus berlanjut."Lira Turki masih terus terombang-ambing tapi tampaknya mencoba untuk kembali menguat terhadap dolar AS untuk hari ketiga berturut-turut setelah krisis lira Turki menyedot perhatian dunia," jelasnya.Lira menguat walaupun Turki meningkatkan tarif impor terhadap berbagai produk AS. Menarik untuk kita pantau apakah pemerintahan Trump akan memberi tanggapan yang mengguncang pasar.Memburuknya ketegangan dagang dan diplomatik antara AS dan Turki mengingatkan pasar bahwa perang dagang global bukan hanya melibatkan AS dan Tiongkok. Ada banyak ekonomi lainnya di seluruh dunia yang merasa terganggu oleh proteksionisme pemerintahan Trump."Satu pertanyaan yang muncul dan harus diperhatikan investor di saat dolar mencapai rekor tertinggi baru 2018, seberapa lama reli dolar dapat berlanjut? Dolar yang menguat bertolak belakang dengan keinginan pemerintahan Trump, dan ada argumen bahwa ini mengurangi stimulus fiskal yang diusung Trump bersama kebijakan proteksionisme karena harga impor ke Amerika Serikat menjadi meningkat," tuturnya.(AHL)