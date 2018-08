Kesepakatan Perdagangan AS-Meksiko Terus Tekan USD

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) mengalami penurunan terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), ketika Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,39 persen menjadi 94,7.Mengutip Antara, Selasa, 28 Agustus 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1679 dari USD1,1625 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2893 dari USD1,2847 di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7346 dibandingkan dengan USD0,7324.Sementara itu, USD dibeli 111,10 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9796 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9828 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2964 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3028 dolar Kanada.Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Meksiko yang akan membuka jalan untuk merombak Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Senin 27 Agustus."Kami akan menyebut itu perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko," kata Trump dalam sebuah acara di ruang Oval Gedung Putih dengan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto yang akan berakhir masa jabatan.Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer, pada acara yang sama di raung Oval, mengatakan, dia mengharapkan untuk mengirimkan pemberitahuan ke Kongres pada Jumat 31 Agustus dan perjanjian perdagangan baru itu kemungkinan akan ditandatangani pada akhir November. Namun masih belum jelas apakah Kanada akan menjadi bagian dari perjanjian akhir tersebut.(ABD)