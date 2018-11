Harga Minyak Naik Tipis

: Harga minyak global naik tipis dalam perdagangan yang volatil pada Senin (Selasa pagi WIB), karena persediaan minyak mentah dilaporkan turun dan Uni Eropa mendukung keputusan Prancis menjatuhkan sanksi kepada warga Iran atas kekhawatiran keamanan.Mengutip Antara, Selasa, 20 November 2018, penyedia informasi energi, Genscape, melaporkan bahwa persediaan minyak mentah turun pada pekan terakhir, yang memangkas kerugian untuk minyak berjangka, menurut para pedagang seperti dilaporkan CNBC.Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, naik USD0,3 menjadi USD56,76 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari, naik USD0,03 menjadi USD66,79 per barel di London ICE Futures Exchange.Perkembangan politik Eropa juga menopang harga minyak, karena para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin, 19 November 2018 mendukung keputusan pemerintah Prancis untuk memberikan sanksi kepada warga negara Iran yang dituduh melakukan perencanaan pemboman di Prancis.Penurunan stok minyak mentah tersebut telah mengurangi kekhawatiran kelebihan pasokan dari para produsen minyak.Sebelumnya, harga minyak turun menyusul pernyataan menteri energi Rusia bahwa negaranya akan terus mengamati pasar dalam beberapa minggu mendatang sebelum membuat keputusan untuk memangkas produksi."Kita perlu melihat bagaimana situasi berkembang pada November dan awal Desember untuk lebih memahami kondisi-kondisi baik saat ini maupun prospek musim dingin," kata Alexander Novak di Moskow.(AHL)