USD Hilang Kekuatan di Tengah Kesepakatan Brexit

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena investor percaya bahwa Inggris dan Uni Eropa (UE) akan mencapai kesepakatan sebelum Brexit berlaku.Mengutip Antara, Jumat, 23 November 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,23 persen menjadi 96,4872 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1405 dari USD1,1388 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2876 dari USD1,2780 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia jatuh ke USD0,7253 dibandingkan dengan USD0,7264. Kemudian USD dibeli 112,95 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,07 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9943 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9944 franc Swiss, dan merosot menjadi 1,3195 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3254 dolar Kanada.Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pada Kamis sore waktu setempat bahwa dia akan melakukan segala hal yang mungkin untuk memberi warga Inggris kesepakatan Brexit yang telah dalam genggaman. May berharap kesepakatan Brexit bisa memberikan katalis positif bagi perekonomian Inggris secara keseluruhan.Dalam pernyataannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Inggris (House of Commons), May mengatakan rancangan kesepakatan yang disetujui Inggris dengan Uni Eropa adalah baik untuk kedua pihak, mengakhiri gerakan bebas sekali dan untuk selamanya.Inggris dan Uni Eropa pada prinsipnya setuju untuk teks yang menetapkan hubungan masa depan mereka sebelum pertemuan puncak pada Minggu 25 November, menurut laporan media. Mata uang euro dan poundsterling melonjak menyusul berita tersebut, yang menempatkan USD berada di bawah tekanan.(ABD)