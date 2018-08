Wall Street Bervariasi di Tengah Melonjaknya Saham Apple

Saham-saham di Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi setelah raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) yakni Apple melampaui USD1 triliun dalam kapitalisasi pasarnya.Mengutip Antara, Jumat, 3 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 7,66 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 25.326,16 poin. Indeks S&P 500 naik 13,86 poin atau 0,49 persen menjadi berakhir di 2.827,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 95,40 poin atau 1,24 persen menjadi 7.802,69 poin.Saham Apple naik 2,92 persen menjadi ditutup pada USD207,39 per saham, mengangkat nilai pasarnya di atas angka USD1 triliun. Saham pembuat iPhone itu telah melonjak sejak melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan setelah bel penutupan perdagangan. Saham Apple melonjak 5,9 persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat.Saham Tesla melonjak lebih dari 16 persen setelah CEO-nya Elon Musk mengatakan perusahaan akan menguntungkan di paruh kedua tahun ini. Perusahaan membukukan kerugian besar untuk kuartal sebelumnya. Sementara itu, kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan masih ada sehingga agak membebani pasar.Di sisi ekonomi, klaim pengangguran awal, pelacak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Amerika Serikat mencapai 218 ribu dalam pekan yang berakhir 28 Juli atau meningkat 1.000 dari tingkat yang tidak direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.(ABD)