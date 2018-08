Federal Reserve Pertahankan Suku Bunga Acuan

Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya atau tidak berubah pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Keputusan itu sekaligus memaparkan sejumlah kondisi perekonomian AS yang dinilai meningkat dengan kuat.The Fed mengatakan pertumbuhan ekonomi AS telah meningkat dengan kuat dan pasar kerja terus menguat, sementara inflasi tetap mendekati target bank sentral dua persen sejak pertemuan kebijakan terakhirnya pada Juni, ketika bank sentral menaikkan suku bunga."Peningkatan lapangan pekerjaan sangat kuat, secara rata-rata, dalam beberapa bulan terakhir, dan tingkat pengangguran tetap rendah. Pengeluaran rumah tangga dan investasi tetap perusahaan telah tumbuh kuat," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan kebijakan dua harinya berakhir, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 2 Agustus 2018.The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 1,75 persen hingga 2,00 persen. The Fed saat ini memperkirakan dua kenaikan suku bunga lagi hingga akhir 2018. Investor mengesampingkan langkah pada pertemuan minggu ini, karena mereka fokus pada kenaikan suku bunga bulan depan dan pada Desember.Para pedagang memperkirakan sekitar 91 persen peluang untuk kenaikan suku bunga pada September dan kemungkinan 71 persen kenaikan suku bunga tambahan pada Desember, menurut program FedWatch CME Group.Pasar tidak begitu beraksi terhadap keputusan the Fed karena sesuai harapan di mana bank sentral akan mendorong kebijakan suku bunganya, dengan USD sedikit lebih kuat terhadap sekeranjang mata uang dan imbal hasil obligasi AS sedikit berubah.Ketua Fed Jerome Powell baru-baru ini mengatakan ekonomi berada di tempat yang benar-benar baik dan berjanji untuk melanjutkan kenaikan bertahap dalam biaya pinjaman untuk mempertahankan ekspansi ekonomi AS terpanjang kedua dalam catatan."Ini konsisten dengan apa yang dikatakan Powell kepada Kongres yakni ekonomi berjalan dengan sangat baik sekarang," kata Willie Delwiche, ahli strategi investasi di Baird.Ekonomi tumbuh pada kecepatan 4,1 persen pada kuartal kedua, menunjukkan yang terbaik dalam hampir empat tahun, karena konsumen mendorong pengeluaran dan petani mempercepat pengiriman kedelai ke Tiongkok untuk menghindari tarif perdagangan balasan, data Departemen Perdagangan AS menunjukkan.(ABD)