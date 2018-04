Klaim Pengangguran AS Turun

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) mencatat jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran di AS turun sebanyak 1.000 dalam minggu yang berakhir 14 April. Penurunan itu menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terbilang ketat.Mengutip Antara, Jumat, 20 April 2018, angka pengangguran awal yang disesuaikan secara musiman di seluruh Amerika Serikat adalah 232.000 minggu lalu. Seminggu ditandai 163 minggu berturut-turut bahwa angka tetap di bawah ambang 300.000, yang terkait dengan pasar tenaga kerja yang kuat.Sebelumnya, nilai impor Amerika Serikat secara tak terduga bergerak datar pada Maret karena penurunan biaya produksi minyak bumi diimbangi oleh kenaikan harga makanan dan berbagai barang lainnya. Departemen Tenaga Kerja AS tidak mengubah proyeksi bulan lalu setelah sedikit direvisi naik 0,3 persen pada Februari.Angka Maret adalah yang terlemah sejak Juli 2017 lalu. Ekonom yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan nilai impor naik 0,2 persen pada Maret setelah kenaikan 0,4 persen yang dilaporkan sebelumnya pada Februari.Bulan lalu, nilai untuk minyak impor turun 1,3 persen setelah jatuh 0,8 persen pada Februari. Tidak termasuk minyak bumi, harga impor naik 0,1 persen pada Maret setelah naik 0,4 persen pada bulan sebelumnya. Harga-harga ini telah meningkat cukup kuat tahun ini, mencerminkan depresiasi dolar terhadap mata uang mitra dagang utama Amerika Serikat.Para ekonom memperkirakan inflasi akan dipercepat tahun ini, didorong oleh pasar tenaga kerja yang semakin ketat, pelemahan dolar dan stimulus fiskal. Inflasi telah menggarisbawahi target dua persen Federal Reserve sejak pertengahan 2012.Biaya makanan impor meningkat 0,6 persen pada Maret, sementara harga untuk barang modal yang diimpor naik 0,2 persen. Ada juga kenaikan harga bahan bangunan impor dan logam yang belum selesai terkait dengan barang tahan lama. Harga untuk kendaraan bermotor yang diimpor turun 0,2 persen. Harga barang konsumen di luar mobil turun 0,1 persen.(ABD)