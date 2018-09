Minyak Dunia Naik Tipis Jelang Badai Tropis Gordon

Harga minyak sedikit menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu lantaran infrastruktur energi di kawasan Gulf Coast AS bersiap dilanda badai, tetapi kenaikannya dibatasi oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan laporan meningkatnya persediaan di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma.Mengutip Antara, Rabu, 5 September 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Oktober naik tipis 7 sen menjadi menetap di USD69,87 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah sebelumnya mencapai tertinggi sesi USD71,40. Pasar AS ditutup pada Senin 3 September untuk Hari Buruh.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober yang diperdagangkan pada Senin waktu setempat di London ICE Futures Exchange, berakhir 2 sen lebih kuat menjadi menetap di USD78,17 per barel, turun dari tertinggi sesi USD79,72.Kedua patokan itu melompat pada awal di sesi karena lebih banyak produsen minyak menarik karyawan mereka keluar dari jalur Badai Tropis Gordon dan menutup sembilan persen produksi minyak dan gas Teluk Meksiko AS pada Selasa 4 September.Namun badai itu, diperkirakan akan membuat pendaratan di malam hari sebagai badai kategori satu, bergeser ke arah timur, mengurangi ancamannya ke area produksi utama dan sebagian besar kilang-kilang di kawasan Gulf Coast. Kawasan Gulf Coast AS merupakan lokasi separuh kapasitas penyulingan AS.Lalu lintas kapal di sepanjang Gulf Coast AS juga di bawah pembatasan jelang Badai Gordon. Teluk Meksiko adalah rumah bagi 17 persen produksi minyak mentah AS dan lima persen dari produksi gas alam setiap hari, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA). Di darat, Gulf Coast berfungsi sebagai pusat pengilangan minyak utama AS."Reaksi awal pagi ini tampak berlebihan karena gangguan terhadap infrastruktur produksi di Teluk Meksiko tidak mungkin untuk mengekstrak sejumlah besar minyak mentah dari pasar," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, dalam sebuah catatan.(ABD)