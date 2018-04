Cuitan Trump Gerus Saham Amazon

Presiden AS Donald Trump kembali memberikan pernyataan melalui cuitannya di twitter yang merupakan keempat kalinya dalam satu minggu untuk memukul perusahaan e-commerce Amazon. Kali ini, Trump memperkuat penilaiannya bahwa bisnis Amazon membebani pembayar pajak miliaran dolar melalui tarif bersubsidi di Kantor Pos AS."Saya benar tentang Amazon merugikan Kantor Pos Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk menjadi Delivery Boy. Amazon harus membayar biaya-biaya ini dan tidak meminta mereka para pembayar pajak untuk membayar pajak," kata Trump dalam cuitannya, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 4 April 2018Saham Amazon berubah negatif sesaat setelah tweet Presiden AS Donald Trump. Pada pembacaan terakhir, saham turun 0,7 persen. Presiden telah mengklaim dalam pesan Twitter sebelumnya bahwa Kantor Pos kehilangan keberuntungan berkat volume pengiriman Amazon yang besar, sementara perusahaan memperoleh manfaat dari layanan pos pemerintah.Banyak yang berpendapat Amazon telah positif untuk layanan pos, yang telah menderita dari keuangan suram selama lebih dari satu dekade sebagai sarana komunikasi lain menggantikan surat kelas satu. Namun, Trump mengkategorikan hubungan Amazon dengan kantor pos sebagai penipuan.Kritik luar biasa Presiden AS terhadap Amazon juga berpusat pada kebijakan perusahaan untuk tidak mengumpulkan pajak negara bagian dan lokal dari sebagian besar penjual pihak ketiganya. Praktik ini, Trump menuduh, menempatkan ribuan pengecer di luar bisnis tidak dapat bertahan melawan titan konsumen Jeff Bezos yang terus berkembang.Presiden menggarisbawahi perasaannya terhadap perusahaan itu dalam sebuah tweet Senin pagi, dengan mengatakan 'Para pengecer yang membayar pajak sepenuhnya menutup toko-toko di seluruh negeri dan bukan arena bermain yang seimbang!'.Amazon sudah mengumpulkan pajak penjualan negara bagian atas produk yang dijualnya secara langsung, tetapi perusahaan tidak mengumpulkan pajak penjualan negara untuk platform pihak ketiga di luar sebagian negara bagian. Bisnis pihak ketiga mewakili sekitar setengah dari penjualan unit Amazon, menurut beberapa perusahaan Wall Street.Saham jatuh minggu lalu setelah Axios melaporkan Rabu lalu bahwa Trump sedang mempertimbangkan perubahan pada perlakuan pajak pengecer, sebagian karena kemarahan atas bagaimana Amazon telah melukai industri real estat komersial karena efek negatifnya terhadap pengecer bata dan mortir.(ABD)