Harga Minyak Berbalik Menguat Usai Turun Tajam

Harga minyak mentah berbalik naik sedikit pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah merosot lebih dari empat persen di sesi sebelumnya. Adapun negara anggota OPEC terus berupaya mendorong agar harga minyak dunia bisa kembali tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,Mengutip Antara, Rabu, 18 Juli 2018, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, menambahkan 2,00 sen AS menjadi menetap di USD68,08 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD0,32 menjadi ditutup pada USD72,16 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak WTI dan Brent masing-masing turun sebanyak 4,15 dan 4,67 persen pada perdagangan Senin 16 Juni setelah Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengatakan akan mempertimbangkan beberapa keringanan atas sanksi terhadap Iran.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan AS ingin menghindari mengganggu pasar minyak global karena itu kembali memberlakukan sanksi terhadap Tehran dan dalam kasus-kasus tertentu akan mempertimbangkan keringanan bagi negara-negara yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghentikan impor minyak mereka dari Iran.Para analis mengatakan harga minyak stabil pada perdagangan Selasa waktu setempat setelah dilanda aksi jual berat sehari sebelumnya. Sementara itu, gangguan pasokan di Venezuela juga mendukung pasar karena dua dari empat kilang minyak mentah negara itu dijadwalkan akan menjalani pemeliharaan dalam beberapa minggu ke depan.Unit tersebut memiliki kemampuan untuk memproses gabungan 700.000 barel per hari dan digunakan untuk menyiapkan minyak ekstra berat untuk ekspor. "Setiap kali ada pembaruan bahwa situasi di Venezuela, pada kenyataannya memburuk, itu menopang pasar," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.(ABD)