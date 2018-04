Suku Bunga Acuan AS Berpeluang Naik 4 Kali

Situasi dan kondisi pasar keuangan di Amerika Serikat (AS) akhirnya memberikan dorongan untuk Federal Reserve menaikkan suku bunga sebanyak empat kali di sepanjang 2018. Hal ini tentu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi AS termasuk gerak dolar Amerika Serikat (USD).Adapun beberapa perusahaan besar di Wall Street telah memprediksi gerak the Fed akan lebih agresif di masa mendatang. Sedangkan para pedagang sejauh ini telah mengantisipasi rencana the Fed menaikkan tiga kali suku bunga di 2018. Kenaikan tiga kali telah disetujui pada Maret, ditambah dua lagi, kemungkinan pada Juni dan September.Mengutip CNBC, Selasa, 24 April 2018, pasar dana berjangka pada Senin pagi memberikan hampir 50 persen kemungkinan bahwa bank sentral akan bergerak sekali lagi pada Desember. Tentu kenaikan suku bunga tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi AS di masa mendatang.Perangkat Fed Watch CME, yang telah menjadi pengukur andal dari tindakan Komite Pasar Terbuka Federal, memberikan peluang 48,2 persen dalam perdagangan awal. Langkah menuju Fed yang lebih agresif datang karena imbal hasil obligasi treasury 10 tahun mencapai sekitar tiga persen, yang diperkirakan beberapa ahli obligasi akan menjadi level kunci.Probabilitasnya baru 33 persen sebulan lalu dan kurang dari 40 persen pada akhir pekan lalu. CME menghitung probabilitas kenaikan suku bunga dengan mengambil kontrak berjangka dan mengurangi tingkat pada awal bulan, serta membagi itu dengan 25 basis poin, yang merupakan tingkat diasumsikan setiap kenaikan suku bunga.Sedangkan Anggota FOMC, dalam perkiraan terbaru mereka pada Maret, masih mengindikasikan tiga kenaikan tingkat suku bunga di tahun ini. Namun, dengan meningkatnya tanda-tanda inflasi dan ketika pasar mulai banyak menggerakan harga maka komite bisa mulai mengatur pandangannya lebih tinggi.(ABD)