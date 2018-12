Dolar AS Kehilangan Kekuatan

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) turun pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor khawatir tentang kemungkinan perlambatan ekonomi dan adanya aksi jual pasar di ekuitas. Selain itu, USD terbebani oleh keputusan Federal Reserve yang telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan.Mengutip Xinhua, Selasa, 25 Desember 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,32 persen menjadi 96,6365 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1398 dari USD1,1371 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, pound Inggris naik menjadi USD1,2704 dibandingkan dengan USD1,2634 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7041 dibandingkan dengan USD0,7046. USD dibeli 110,41 yen Jepang, lebih rendah dari 111,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9875 franc Swiss dari 0,9948 franc Swiss.USD telah melemah sejak Federal Reserve mengadopsi pandangan yang kurang dovish pada penaikan suku bunga acuan lebih lanjut dari yang diharapkan banyak orang. Investor khawatir bahwa penaikan suku bunga yang cepat akan membahayakan ekonomi dan merugikan keuntungan perusahaan.Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin memanggil enam kepala bank terbesar AS dalam upaya untuk menstabilkan pasar selama akhir pekan, tetapi langkah itu tampaknya hanya untuk meningkatkan kekhawatiran baru tentang ekonomi.Pergerakan itu menakuti pasar yang sudah bergejolak karena investor cemas bahwa keuntungan mereka akan lenyap dan memasuki mode risk-off. Tentu hal semacam ini yang memicu ketidakpastian ekonomi di AS semakin menjadi-jadi.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average merosot 653,17 poin atau 2,91 persen menjadi 21.792,20. Sedangkan S&P 500 turun 65,52 poin atau 2,71 persen sehingga tergelincir ke pasar bearish. Indeks Komposit Nasdaq turun 140,08 poin atau 2,21 persen menjadi 6.192,92.(ABD)