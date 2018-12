Dolar AS Manfaatkan Pelemahan Poundsterling

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat ke tingkat tertinggi 19 bulan terhadap mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Penguatan dapat terjadi setelah permintaan terhadap mata uang safe-haven greenback melonjak karena poundsterling bearish.Mengutip Antara, Sabtu, 15 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1303 dari USD1,1366 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2579 dari USD1,2660 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7178 dibandingkan dengan USD0,7227.Sementara itu, USD dibeli 113,29 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,60 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9977 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9933 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3374 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3355 dolar Kanada.Poundsterling Inggris merosot pada Jumat waktu setempat. Kondisi itu karena Perdana Menteri Inggris Teresa May gagal menang atas Brussels untuk membuat penyesuaian terhadap rencana kesepakatan Brexit sebelumnya yang disetujui oleh Uni Eropa tetapi sangat ditentang oleh lawan-lawan domestiknya.Langkah itu meredupkan harapan tawaran May untuk menyelamatkan kesepakatan yang direncanakannya dan kemudian meloloskannya di Parlemen Inggris yang terpecah, ketika pemimpin yang diperangi itu baru saja selamat dari mosi tidak percaya hanya satu hari setelah ia menunda pemungutan suara parlemen atas rancangan kesepakatan tersebut.Dengan batas waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang ditetapkan hanya sekitar tiga bulan lagi pada 29 Maret tahun depan, para analis memperingatkan bahwa tidak adanya kesepakatan Brexit akan mendorong ekonomi Inggris ke dalam volatilitas yang lebih besar.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 496,87 poin atau 2,02 persen menjadi 24.100,51. Sedangkan S&P 500 turun 50,59 poin atau 1,91 persen menjadi 2.599,95. Indeks Nasdaq Composite turun 159,67 poin atau 2,26 persen menjadi 6.910,66.(ABD)