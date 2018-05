Inflasi AS Dekati Target, Dolar AS Berjaya

: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin waktu setempat diperdagangkan lebih tinggi melawan rival utama lainnya pada akhir perdagangan. Inflasi mendekati target AS Federal Reserve, sehingga berpotensi lebih cepat meningkatkan suku bunga AS.Melansir Xinhua, Selasa, 1 Mei 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,31 persen pada 91,828 di akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2081 dolar dari 1,2123 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3749 dolar dari 1,3784 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7529 dolar dari 0,7581 dolar.Dolar AS dibeli 109,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,03 yen Jepang dari sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9907 franc Swiss dari 0,9879 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2841 dolar Kanada dari 1,2834 dolar Kanada.Adapun indeks AS pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) harga, tidak termasuk makanan dan energi, alat pengukur utama inflasi disukai oleh Federal Reserve, naik 1,9 persen dalam 12 bulan sampai Maret, menurut data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada Senin.Angka itu hampir menyamai target dua persen yang telah diprediksikan The Fed. Sementara itu, pendapatan dan belanja pribadi AS naik 0,3 persen dan 0,4 persen pada Maret, kata pengarsipan yang sama.Kenaikan inflasi datang sehari sebelum pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve yang dimulai pada Selasa. Analis memperkirakan the Fed mempertahankan suku bunga ketika mereka menyimpulkan pertemuan mereka pada Rabu.Akan tetapi para pengatur tingkat inflasi itu dapat memberi sinyal bahwa mereka siap untuk mendaki pada Juni 2018.(AHL)