Emas Dunia Turun Tajam Tertekan Penguatan USD

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi lantaran tertekan penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan kenaikan di pasar ekuitas AS.Mengutip Antara, Jumat, 13 April 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, jatuh sebanyak USD18,10 atau 1,33 persen, menjadi menetap di USD1.344,90 per ounce. Penurunan emas juga akibat meredakan kekhawatiran geopolitik di Suriah, setidaknya untuk saat ini.Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,32 persen menjadi 89,80 pada pukul 16.48 GMT, tampaknya didorong oleh risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve AS pada Maret, yang memperkuat pandangan bahwa kenaikan suku bunga lebih banyak sedang dalam perjalanan tahun ini.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih mahal bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.Tekanan tambahan datang dari pasar saham. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat pada Kamis, naik 349,70 poin atau 1,45 persen pada pukul 16.58 GMT. Ketika ekuitas mencatat keuntungan besar, logam mulia biasanya turun, karena para investor tidak perlu mencari aset-aset safe haven.Presiden AS Donald Trump mengecilkan kemungkinan serangan yang akan segera dilakukan ke Suriah dalam posting tweet pada Kamis. "Jangan pernah bilang kapan serangan ke Suriah akan terjadi. Bisa segera atau tidak secepat itu!," kata Trump dalam cuitannya.Trump membatalkan rencana perjalanan ke Amerika Selatan, tetap berada di dalam negeri guna mengawasi situasi di Suriah, menyusul dugaan serangan kimia yang menewaskan puluhan orang, yang Damaskus membantah keterlibatannya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 29,5 sen atau 1,76 persen, menjadi menetap di USD16,473 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik 50 sen atau 0,05 persen, menjadi ditutup pada USD934,80 per ounce.(ABD)