Tarif Trump ke Tiongkok Bisa Melanda Bagian Asia Lainnya

Negara-negara berkembang di Asia memiliki banyak hal yang dipertaruhkan jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar memberlakukan pengenaan tarif yang tinggi hingga USD150 miliar atas barang-barang Tiongkok. Tentu diharapkan keputusan itu bisa dikaji kembali dan diharapkan tidak diberlakukan.Itu adalah perhatian utama yang diungkapkan oleh para ahli pada pertemuan tahunan Asian Development Bank di Manila, Kamis waktu setempat. Kemudian pada hari itu, delegasi AS menuju ke Beijing untuk melakukan sesi negosiasi formal pertama sejak dua ekonomi terbesar dunia mengumumkan rencana pengenaan tarif.Negara-negara Asia Tenggara dipandang rentan terhadap tarif Trump karena mereka adalah kontributor signifikan untuk ekspor Tiongkok yang menuju Amerika Serikat. Tentu ada peluang negara-negara Asia Tenggara bisa terkena imbas dari keputusan Trump untuk mengenakan tarif yang tinggi."Di Asia, ada rantai nilai regional yang dalam. Jadi, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok akan memiliki efek tumpah melalui rantai nilai ini," kata Direktur Kerja Sama Regional dan Integrasi Asian Development Bank penelitian Cyn-Young Park, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 4 Mei 2018.Singkatnya, jaringan produksi ini melibatkan negara-negara Asia Tenggara yang menyediakan barang setengah jadi, yaitu barang setengah jadi dan bahan mentah ke Tiongkok yang kemudian dirakit menjadi produk akhir untuk diekspor ke barat.Barang-barang perantara mencakup lebih dari 50 persen ekspor dan impor Asia Tenggara dengan Tiongkok, menurut laporan di 2017 oleh Institut Korea untuk Kebijakan Ekonomi Internasional.Bahkan ketika Beijing semakin memproduksi barang setengah jadi sendiri daripada bergantung pada impor, ekonomi terbesar kedua di dunia itu secara bersamaan berinvestasi besar di Asia Tenggara, menghasilkan perdagangan investasi yang kuat di seluruh kawasan itu.Akibatnya, Park mengingatkan, jika pertumbuhan Tiongkok melambat sebanyak satu poin persentase akibat tarif AS maka itu bisa mencukur pertumbuhan di seluruh Asia sebanyak 0,3 poin persentase."Itu terutama berita buruk bagi Filipina, salah satu ekonomi yang tumbuh paling cepat di kawasan itu," pungkasnya.(ABD)