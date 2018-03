Bursa Saham Inggris Berakhir Naik 0,17%

Bursa saham Inggris naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik 11,87 poin, atau 0,17 persen pada 7.056,61 poin. Sejumlah peristiwa ekonomi yang terjadi biasanya memberikan efek terhadap pergerakan indeks acuan Inggris.Mengutip Xinhua, Jumat, 30 Maret 2018, GKN, sebuah perusahaan komponen otomotif dan kedirgantaraan, melambung 9,46 persen. Sedangkan Mediclinic International dan International Consolidated Airlines Group meningkat masing-masing 5,11 persen dan 2,95 persen.Compass Group, pemasok jasa katering dan dukungan, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 1,99 persen. Johnson Matthey, perusahaan kimia khusus Inggris, turun 1,62 persen. Ferguson, sebuah bisnis produk pemanasan dan pipa, turun 1,58 persen.Sementara itu, USD membeli 106.50 yen Jepang, lebih rendah dari 106,86 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9562 franc Swiss dari 0,9566 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2875 dolar Kanada dari 1,2910 dolar Kanada.Dalam pekan yang berakhir 24 Maret, angka kemajuan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman untuk tunjangan pengangguran negara adalah 215.000, penurunan 12.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan. Ini adalah tingkat terendah untuk klaim awal sejak 27 Januari 1973 ketika itu 214.000.Pendapatan pribadi AS meningkat USD67,3 miliar atau 0,4 persen, pada Februari. Sementara belanja konsumsi pribadi meningkat USD27,7 miliar atau 0,2 persen, Departemen Perdagangan mengatakan. Kedua angka tersebut setara dengan konsensus pasar.Di sisi lain, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 56 sen AS menjadi menetap di USD64,94 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei bertambah 74 sen menjadi ditutup pada USD70,27 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)