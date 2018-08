Pelemahan Rupiah Dongkrak Penguatan Ekspor CPO Indonesia

: Harga CPO berpeluang bergerak menguat pada perdagangan 20 Agustus 2018 setelah ditutup menguat 0,1 persen pada level 2.238 ringgit Malaysia, karena masih adanya kekhawatiran pelemahan pada mata uang negara berkembang. Namun demikian pelemahan mata uang negara berkembang mendukung kenaikan nilai ekspor CPO di Indonesia."Ekspor Juli di Indonesia diperkirakan akan mencapai level tertinggi 11 bulan hingga 2,780 juta ton atau 21 persen dari bulan sebelumnya, menurut perkiraan kami menjelang data aktual Gapki yang akan jatuh tempo dalam dua minggu," papar tim analis Monex Investindo Futures, dalam hasil risetnya, Senin, 20 Agustus 2018.Ekspor terlihat naik karena pengapalan CPO yang kuat ke India diperkirakan naik 24 persen menjadi 304.380 ton, memantul kembali dari penurunan 20 persen pada Juni. Ekspor CPO Malaysia ke India terlihat tidak mengalami kemunduran sebesar 59 ribu ton terhadap rata-rata biasa sebesar 150 ribu ton sebelum tarif impor diterapkan.Namun ekspor olein sawit RBD Indonesia diperkirakan menurun sebesar 17-20 persen, sedangkan sawit RX Malaysia olein naik lebih dari empat kali lipat menjadi lebih dari 40 ribu ton.Ekspor Indonesia melonjak pada Juli karena harga CPO yang menguntungkan versus Malaysia pada diskon USD30-40 atas dasar FOB, dan pada melemahnya rupiah terhadap dolar AS membuat ekspornya lebih kompetitif.Diskon Indonesia mencapai USD45 hingga USD50 pada Agustus karena harga lelang Indonesia digunakan sebagai patokan, anjlok di bawah Rp7000 per kg atau USD535 per ton berdasarkan FOB. Rupiah jatuh 7,18 persen pada Juli dari awal tahun karena tagihan impor negara naik, diperburuk oleh harga energi yang lebih tinggi.Untuk harga CPO kontrak November 2018 pada hari ini dibuka di level 2.257 ringgit Malaysia, dengan level tertingginya di 2.260 ringgit Malaysia dan level terendahnya di 2.246 ringgit Malaysia dengan harga saat ini sedang berada di level 2.255 ringgit Malaysia.Potensi pelemahan pada hari ini perlu dikonfirmasi untuk penembusan bawah level 2.235 ringgit Malaysia (support 1), 2.225 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.200 ringgit Malaysia (support 3).Adapun jika harga berbalik menguat, harga berpotensi naik untuk menguji level 2.260 ringgit Malaysia (resisten 1), 2.275 ringgit Malaysia (resisten 2), dan 2.285 ringgit Malaysia (resisten 3).(AHL)