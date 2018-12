Langkah Menkeu AS Topang Kepercayaan di Sistem Keuangan

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengadakan pembicaraan dengan enam kepala bank terbesar AS. Langkah itu dilakukan untuk menopang kepercayaan terhadap sistem keuangan AS di tengah gejolak pasar baru-baru ini."Semua bank melakukan konfirmasi mengenai likuiditas yang cukup tersedia untuk pinjaman ke pasar untuk konsumen dan bisnis," kata pernyataan Departemen Keuangan AS, seperti dilansir dari CNBC, Selasa, 25 Desember 2018.Mnuchin berbicara dengan CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon, Brian Moynihan dari Bank of America, David Solomon dari Goldman Sachs, James Gorman dari Morgan Stanley, Tim Sloan dari Wells Fargo, dan Michael Corbat dari Citigroup."Kami terus melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat di ekonomi AS dengan aktivitas yang kuat dari konsumen dan bisnis," kata Mnuchin dalam pernyataannya. Adapun Mnuchin sedang berhadapan dengan beberapa masalah yang dihadapi investor dan sistem keuangan saat ini.Adapun permasalahan itu seperti aksi jual di pasar saham yang mendorong Dow Jones Industrial Average pekan lalu ke penurunan terburuk dalam 10 tahun. S&P 500 juga hampir masuk ke area pelemahan yang cukup besar. Kondisi ini salah satunya juga dipicu oleh sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Selain itu, masalah lainnya adalah Presiden AS marah dengan keputusan ketua the Fed yang terus menaikkan suku bunga acuan di tengah penurunan ekuitas. Presiden Trump begitu frustrasi sehingga dia dilaporkan telah mendiskusikan pemecatan Jerome Powell dari Ketua the Fed . Sedangkan Mnuchin terus berusaha memadamkan badai itu.Masalah lainnya adalah penutupan Pemerintahan AS. Kepala Staf Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney meyakini penutupan sebagian lembaga Pemerintahan AS akan berlanjut hingga awal 2019. "Kemungkinan beberapa hal tidak akan bergerak cepat di sini selama beberapa hari ke depan," kata Mulvaney.Dia memprediksi penutupan pemerintahan sangat mungkin terjadi hingga melampaui 28 Desember dan hingga terlaksananya Kongres baru pada 3 Januari 2019. Mulvaney menjelaskan lamanya penutupan sebagai dampak dari ditolaknya proposal pengajuan dana Presiden AS Donald Trump untuk membangun tembok perbatasan.(ABD)