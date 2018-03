Para CFO Sebut Trump Harus Bangun Infrastruktur di 2018

Berdasarkan survei yang dilakukan terungkap bahwa rencana pengeluaran besar untuk bangunan, jalan, dan pasokan listrik harus menjadi prioritas nomor satu untuk Pemerintah Amerika Serikat (AS) di sepanjang tahun ini. Hal itu menjadi penting guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi di masa mendatang.Mengutip CNBC, Sabtu, 24 Maret 2018, Chief Financial Officer (CFO), yang disurvei oleh CNBC dan berasal dari beberapa perusahaan terbesar di dunia mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump harus bergerak maju dengan rencananya untuk menopang infrastruktur di seluruh negeri.Rencana infrastruktur besar-besaran yang bisa mencapai USD1,5 triliun menurut pidato Trump di tahun ini, saat ini terjebak di tahap Kongres AS karena para pembuat undang-undang tidak dapat menyetujui tingkat pembelanjaan serta perampingan regulasi lingkungan. Dalam hal ini, Trump dinilai tengah mengumpulkan dukungan publik untuk merealisasikan rencananya.Sebanyak 50 persen dari CFO yang disurvei dan berbasis di AS mengatakan bahwa infrastruktur harus menjadi prioritas utama, dengan 18,2 persen mengatakan perdagangan harus menjadi kebijakan nomor satu. Bahkan sebagian besar CFO yang berbasis di Eropa percaya prioritas utama di AS adalah belanja infrastruktur yakni pada 36,4 persen responden.CFO di kawasan Asia-Pasifik memberi bobot yang sama antara perdagangan dan infrastruktur. Eropa adalah salah satu sekutu AS yang paling kritis yang mengkritik keputusan baru-baru ini untuk mengenakan tarif pada baja dan aluminium.Wilayah ini masih berharap untuk dikeluarkan dari tarif logam baru tetapi, pihaknya telah menyiapkan tindakan balasan terkait meningkatnya kekhawatiran atas perang perdagangan potensial. Meski diharapkan perang dagang tidak terjadi demi kepentingan semua pihak.(ABD)