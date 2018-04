Harga Minyak Dunia Melempem Dipicu Ketegangan Perdagangan Tiongkok-AS

Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) meredam sentimen para investor.Mengutip Antara, Kamis, 5 April 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun USD0,14 menjadi menetap di USD63,37 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni, turun USD0,10 menjadi ditutup pada USD68,02 per barel di London ICE Futures Exchange.Tiongkok pada Rabu 4 April mengumumkan daftar produk-produk impor dari Amerika Serikat senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk kedelai, mobil dan produk-produk kimia.Langkah itu diambil setelah Pemerintah AS mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan, yang mencakup ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar dengan tarif yang disarankan sebesar 25 persen.Tanggal pelaksanaan akan tergantung pada saat Pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk-produk Tiongkok, kata Kementerian Keuangan Tiongkok.Harga minyak diperdagangkan melemah tajam di sesi pagi, tetapi kemudian memangkas kerugian mereka setelah data resmi menunjukkan penarikan yang mengejutkan dalam stok minyak mentah AS.Persediaan minyak mentah AS turun 4,6 juta barel pekan lalu menjadi 425,3 juta barel, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu. Para analis memperkirakan kenaikan dua juta barel.(ABD)