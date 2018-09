Harga Minyak Tumbang

Harga minyak harus tumbang pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena perusahaan energi Amerika Serikat (AS) menambahkan rig minyak untuk pertama kalinya dalam tiga minggu. Langkah tersebut tidak ditampik memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.Mengutip Xinhua, Sabtu, 1 September 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun USD0,45 untuk menetap di USD69,80 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober kehilangan USD0,35 menjadi USD77,42 per barel di London ICE Futures Exchange.Adapun jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS bertambah dua hingga totalnya mencapai 862 rig pada minggu ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya. Jumlah rig minyak AS naik satu pada Agustus setelah mendapatkan tiga rig pada Juli.Dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat juga membuat komoditi yang dihargakan dalam USD kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama meningkat sebanyak 0,35 persen pada 95,0540 di akhir perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 23,73 poin atau 0,09 persen menjadi 25.963,19. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 0,39 poin atau 0,01 persen menjadi 2.901,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 21,17 poin atau 0,26 persen menjadi 8.109,54.Sentimen konsumen di Amerika Serikat naik sedikit pada Agustus, berlawanan dengan ekspektasi para ekonom, menurut survei bulanan Universitas Michigan. Indeks sentimen konsumen mencapai 96,2 dalam pembacaan akhir bulan itu.Meski ada kenaikan pada akhir Agustus, namun sentimen konsumen tetap di level terendah sejak Januari. Hasil ini sangat berbeda dengan laporan yang sangat menggembirakan dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, menurut pernyataan yang dirilis universitas.(ABD)