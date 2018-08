Emas Berjangka Jatuh Usai USD Perkasa

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange memperpanjang kejatuhan mereka pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) untuk sesi ketiga berturut-turut, tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD). Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD6,5 atau 0,54 persen menjadi ditutup pada USD1.205 per ons.Mengutip Xinhua, Jumat, 31 Agustus 2018, indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,13 persen menjadi 94,7 pada 2000 GMT. Greenback menguat seiring data ekonomi Amerika Serikat memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve tetap pada laju kenaikan suku bunga yang stabil.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar menguat, emas berjangka akan turun karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 21,6 sen atau 1,46 persen menjadi menetap di USD14,594 per ons. Platinum untuk Oktober turun sebanyak USD4,8 atau 0,6 persen menjadi ditutup pada USD791,8 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.Para pejabat Kanada mengatakan mereka telah melakukan pembicaraan yang sangat intens dengan rekan-rekan AS pekan ini, bekerja pada beberapa sengketa bilateral sensitif yang tersisa. Keprihatinan perdagangan menekan gerak saham dalam beberapa bulan terakhir karena investor menilai dampak potensial dari kebijakan perdagangan proteksionisme di ekonomi global.(ABD)