Minyak Dunia Tumbang Akibat Kekhawatiran Perang Dagang

Harga minyak mentah berjangka turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) yang menyerahkan keuntungan dari sesi sebelumnya. Minyak mentah harus tumbang karena kekhawatiran perang perdagangan membebani pasar dan memicu kecemasan tentang permintaan.Mengutip Antara, Sabtu, 4 Agustus 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, kehilangan USD0,47 menjadi menetap di USD68,49 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, turun USD0,24 menjadi ditutup pada USD73,21 per barel di London ICE Futures Exchange.Kedua kontrak acuan sempat diperdagangkan turun lebih dari USD1 per barel. Minyak mentah AS mengakhiri minggu ini dengan penurunan 0,4 persen, sementara Brent telah jatuh 1,5 persen sepanjang minggu ini."Ini adalah perasaan gelisah, selama kita memiliki ketidakpastian sanksi Iran dan ketidakpastian tarif, dan tidak perlu banyak pemicu ayunan signifikan dengan cara apapun atau lainnya," kata Analis Jim Ritterbusch, di Galena, Illinois.Ketakutan bahwa permintaan Tiongkok dapat berkurang memicu kemunduran setelah perusahaan minyak utama negara itu, Sinopec, memangkas pembelian minyak mentah AS.Unipec dari Tiongkok, unit perdagangan Sinopec, telah menghentikan impor minyak mentah dari Amerika Serikat akibat meningkatnya perselisihan perdagangan antara Washington dan Beijing, tiga sumber yang akrab dengan situasi tersebut mengatakan."Permintaan Tiongkok dari penyuling independen juga lebih rendah, sementara perang perdagangan yang meningkat juga tidak membantu sentimen," kata Warren Patterson, analis komoditas di ING."Tiongkok mengatakan pihaknya berencana memberlakukan tarif pada gas alam cair, meningkatkan kekhawatiran bahwa negara itu juga dapat mengenakan tarif atas minyak," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.(ABD)