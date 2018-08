Digempur Sentimen Negatif, Wall Street Merekah

: Indeks-indeks utama Wall Street naik pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) didukung optimisme pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Penguatan ini terjadi meskipun indeks-indeks sempat jatuh dari sesi tertingginya setelah Presiden Donald Trump mengkritik kenaikan suku bunga Federal Reserve.Mengutip Antara, Selasa, 21 Agustus 2018, saham-saham AS bergerak lebih rendah pada 10 menit terakhir menjelang penutupan setelah Trump mengatakan dia "tidak senang" dengan Ketua Fed Jerome Powell serta menuduh Tiongkok dan Eropa memanipulasi mata uang masing-masing.Tetapi saham-saham mempertahankan sebagian besar keuntungan mereka sebelumnya, karena pembicaraan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang direncanakan pekan ini memberikan dorongan kepada sektor industri yang sensitif isu perdagangan. Saham-saham industri naik 0,6 persen.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 89,37 poin atau 0,35 persen menjadi 25.758,69, indeks S&P 500 bertambah 6,92 poin atau 0,24 persen menjadi 2.857,05, dan Komposit Nasdaq berakhir 4,68 poin atau 0,06 persen lebih tinggi, menjadi 7.821,01 poin.Adapun indeks S&P 500 membukukan 50 tertinggi baru dalam 52-minggu dan tidak ada posisi terendah baru dan Komposit Nasdaq mencatat 114 tertinggi baru dan 70 terendah baru. Volume transaksi di bursa AS mencapai 5,31 miliar saham, dibandingkan rata-rata 6,53 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.Indeks energi dan material S&P 500 keduanya naik 0,7 persen, karena meredanya kekhawatiran perang perdagangan juga membantu mengangkat harga minyak dan logam. "(Saham-saham) Industri, meterial dan energi semuanya berkinerja lebih baik," kata Keith Lerner, kepala penyiasat strategi pasar pada SunTrust Advisory Services di Atlanta.Pekan ini, para investor mengalihkan perhatian mereka ke kebijakan-kebijakan bank sentral, karena musim laporan keuangan perusahaan-perusahaan hampir berakhir.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan merilis risalah dari pertemuan kebijakan Agustus pada Rabu, 22 Agustus 2018. Risalah tersebut diperkirakan menunjukkan kepercayaan Fed dalam pertumbuhan ekonomi AS dan komitmen untuk meningkatkan suku bunga lebih lanjut.Pekan ini, Ketua Fed Jerome Powell dan para bankir sentral lainnya akan bertemu di Jackson Hole, Wyoming. Agenda mereka adalah mendiskusikan tentang akar penyebab inflasi yang sangat rendah, pertumbuhan upah lambat, dan peningkatan produktivitas yang lemah dalam ekonomi AS.Saham Nike Inc mencapai rekor tertinggi di USD82,42 setelah Piper Jaffray dan Susquehanna menaikkan peringkat mereka di bursa. Saham Nike mengakhiri perdagangan dengan naik 3,0 persen menjadi USD82,18.Saham Intel Corp turun 1,3 persen setelah broker Cowen & Co mengatakan pengungkapan baru kerusakan-kerusakan keamanan pembuat chip itu di beberapa mikroprosesornya dapat mendorong perusahaan-perusahaan cloud untuk mencari pemasok lain.Selain itu saham Estee Lauder naik 3,4 persen setelah melampaui estimasi laba laba dan penjualan kuartalannya, karena pelanggan membeli lebih banyak produk-produk perawatan kulit Clinique dan La Mer yang mahal. Jumlah saham yang meningkat melebihi yang menurun di NYSE dengan rasio 2,36 berbanding satu dan di Nasdaq dengan rasio 1,55 berbanding satu.(AHL)