Tiongkok Disebut Berada di Zero Sum Game dengan Dunia

Peter Navarro, salah satu penasihat perdagangan utama Presiden AS Donald Trump, mengatakan bahwa Tiongkok berada dalam zero sum game dengan seluruh dunia ketika datang untuk berdagang. Navarro menegaskan bahwa Amerika Serikat perlu melindungi kepentingannya dalam teknologi yang berkembang pesat."Ini adalah masa depan kami," kata Navarro, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018, mengutip kecerdasan buatan, robotika, dan industri teknologi tinggi yang semuanya merupakan prioritas Tiongkok untuk dikembangkan pada dekade berikutnya."Sayangnya, ini adalah permainan zero sum sekarang antara Tiongkok dan seluruh dunia, dan apa yang perlu kita lakukan sebagai negara adalah bekerja dengan seluruh dunia untuk memastikan kemakmuran dan pasar saham yang tinggi," ujarnya.Zero sum adalah situasi dalam game theory di mana keuntungan yang didapatkan seseorang setara dengan kerugian yang didapatkan orang lain. Ibarat sebuah pertandingan, suatu kelompok hanya bisa mendapat kemenangan bila ada kelompok lain yang kalah.Adapun Navarro dikenal karena sikap ekonominya yang hawkish di Tiongkok. Di bawah Trump, AS terlibat dalam perang dagang dan sengketa perdagangan yang meningkat dengan Tiongkok, karena kedua negara telah memberlakukan dan mengancam miliaran dolar tarif atas produk satu sama lain."Kami harus mempertahankan diri," kata Navarro, yang menduga telah terjadi pencurian kekayaan intelektual Amerika Serikat pada teknologi.Baru-baru ini, Trump kembali mengancam untuk memberlakukan tarif baru pada produk senilai USD200 miliar dari Tiongkok ketika AS mendorong negara Asia untuk mengambil garis keras dalam melindungi kekayaan intelektual, terutama untuk teknologi.Larry Kudlow, penasehat ekonomi utama Trump lainnya, mengatakan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping menahan kemajuan dan menolak untuk mengalah pada kebijakan perdagangan AS. Pada gilirannya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam pernyataan Kudlow sebagai palsu dan di luar imajinasi.(ABD)