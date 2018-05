Buffett Perluas Investasi di Tiongkok

Investor miliarder AS Warren Buffett telah menyatakan minatnya dalam memperluas investasi di pasar-pasar besar termasuk Tiongkok."Kami ingin menginvestasikan uang secara cerdas," kata Buffett, ketua dan CEO Berkshire Hathaway, dalam sebuah wawancara dengan Pemimpin Redaksi Yahoo Finance, Andy Serwer dikutip dari Xinhua, Minggu, 6 Mei 2018.Itulah mengapa perusahaannya ingin menemukan hal-hal besar untuk dilakukan di negara-negara besar dan berkembang yang memiliki potensi seperti Tiongkok. Buffet juga konon sudah menginvestasikan dana Berkshire Hathaway ke sebuah produsen mobil asal Tiongkok.Buffett pun berbicara banyak tentang pertumbuhan Tiongkok selama beberapa dekade terakhir. DIa mengatakan bahwa Tiongkok belum berhasil memberikan kesejahteraan bagi penduduknya dalam 60 tahun terakhir."Selama berabad-abad, Tiongkok tidak mengalami kemajuan yang terlalu ekonomis untuk sebagian besar penduduk," katanya.Namun dia mengakui bahwa apa yang telah dialami Tiongkok dalam 50 atau 60 tahun terakhir adalah keajaiban ekonomi total sebagai hal yang mustahil. "Orang-orang Tiongkok cerdas, pekerja keras, dan ditakdirkan untuk masa depan ekonomi yang baik," tambah seorang investor.Dia menekankan hal utama yang harus dilakukan negara adalah membuka potensi masyarakatnya, seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini. Forum Investor AS-Tiongkok diselenggarakan oleh Yahoo Finance, dan diselenggarakan bersama oleh Kamar Dagang Umum AS AS dan Pusat Kebudayaan Asia untuk AS.(SAW)