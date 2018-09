Rupee India Jatuh ke Titik Terendah

: Rupee India pada perdagangan Senin waktu setempat jatuh ke titik terendah baru saat mencapai 72,31 per dolar AS untuk pertama kalinya."Rupee India hari ini jatuh ke rekor terendah baru 72,31 melawan dolar AS," kata seorang analis pasar, seperti dilansir dari Xinhua, Senin, 10 September 2018.Rupee India menembus level 72 terhadap USD untuk pertama kalinya pada minggu lalu. Namun, pada Jumat, rupee naik 26 poin menjadi ditutup pada 71,76 melawan dolar. Kenaikan initerjadi setelah tujuh hari depresiasi."Rupee memulai minggu ini di 72,18 per dolar, kehilangan hampir 50 poin dari penutupan terakhir pada 71,76. Selama sesi perdagangan awal, rupee jatuh di bawah 72,30 melawan dolar," tutur analis tersebut.Mata uang India telah mengalami penurunan untuk beberapa waktu dan tidak menunjukkan tanda akanrebound. Mata uang India adalah salah satu yang terburuk di kawasan Asia, kehilangan hampir 13 persen tahun ini.Sentimen perdagangan global yang lemah, kenaikan harga minyak mentah dan permintaan yang lebih tinggi untuk dolar AS telah menarik nilai rupee.Pekan lalu, Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengaitkan melemahnya rupee terhadap dolar AS dengan alasan global dan mengatakan hampir tidak ada alasan domestik.Jatuhnya mata uang sedang disaksikan pada saat angka yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Statistik federal India (CSO) menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu tumbuh pada tingkat 8,2 persen selama April hingga kuartal Juni.(AHL)