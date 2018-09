USD Perkasa di Tengah Rilis Data Ekonomi

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) meningkat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor mencerna serangkaian data ekonomi. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,43 persen menjadi 94,9247 pada akhir perdagangan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 15 September 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1632 dibandingan dengan USD1,1692 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3066 dibandingan dengan USD1,3111 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7165 dibandingan dengan USD0,7195.Sementara itu, USD membeli 112,01 yen Jepang, lebih tinggi dibandingan dengan 111,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9668 franc Swiss dibandingan dengan 0,9659 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3031 dolar Kanada dibandingan dengan 1,2990 dolar Kanada.Penjualan ritel AS meningkat 0,1 persen pada Agustus dibandingan dengan bulan sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Sementara itu, harga impor AS turun 0,6 persen pada Agustus, menyusul penurunan 0,1 persen pada bulan sebelumnya, menurut statistik dari Departemen Tenaga Kerja.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 8,68 poin atau 0,03 persen menjadi 26.154,67. Sedangkan S&P 500 naik 0,80 poin atau 0,03 persen menjadi 2.904,98. Indeks Nasdaq Composite turun 3,67 poin atau 0,05 persen menjadi 8.010,04.United Technologies dan Boeing termasuk di antara pemenang terbesar. Saham perusahaan masing-masing naik 1,68 persen dan 1,22 persen pada penutupan perdagangan. Sementara itu, saham Apple ditutup 1,14 persen lebih rendah, setelah sesi sebelumnya yang kuat.(ABD)