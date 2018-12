Harga Minyak Dunia Anjlok

Harga minyak dunia turun atau anjlok pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), menghapus kenaikan di sesi sebelumnya. Hal itu terjadi karena kekhawatiran atas kelebihan pasokan global dan goyahnya ekonomi dunia.Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Desember 2018, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari turun USD1,61 menjadi di USD44,61 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari turun USD2,31 menjadi ditutup pada USD52,16 per barel di London ICE Futures Exchange.Kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global telah mengurangi sentimen investor di kelas aset yang lebih berisiko dan menekan harga minyak mentah berjangka. Saat ini, Amerika Serikat memompa 11,6 juta barel per hari, melampaui Arab Saudi dan Rusia untuk menjadi produsen minyak terbesar di dunia.Selain itu, pasar minyak global masih bergulat dengan meningkatnya stok, meskipun kesepakatan pengurangan produksi 1,2 juta barel setiap hari antara OPEC dan sekutunya, yang mulai berlaku sejak Januari tahun depan.Efek potensial dari pengurangan produksi sebagian diimbangi oleh perkiraan yang mengkhawatirkan bahwa produksi tujuh cekungan serpih utama AS diperkirakan akan mencapai 8,166 juta barel per hari (bpd) pada Januari 2019, dengan peningkatan terbesar 134 ribu bpd sejak September.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 260,37 poin atau 1,14 persen menjadi 23.138,82. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 21,13 poin atau 0,86 persen menjadi 2.488,83. Indeks Komposit Nasdaq naik 25,14 poin atau 0,38 persen menjadi 6.579,49.Pasar melakukan penguatan kembali di Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka dan menjadi positif pada penutupan. Dow Jpnes menghapus penurunan 600 poin sebelumnya, karena saham 3M Co. dan IBM mengungguli, menopang indeks.(ABD)