USD Menghijau Didukung Data Ekonomi Positif

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi lantaran para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.Mengutip Antara, Rabu, 18 April 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,11 persen menjadi 89,526 di akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2365 dari USD1,2377 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4287 dari USD1,4328 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7769 dari USD0,7778.Sedangkan USD dibeli 107,01 yen Jepang, lebih rendah dari 107,09 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9661 franc Swiss dari 0,9599 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2555 dolar Kanada dari 1,2571 dolar Kanada.Jumlah rumah baru dibangun yang dimiliki secara pribadi di AS pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1.319.000 unit pada Maret, mengalahkan perkiraan pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan. Angka tersebut 1,9 persen di atas perkiraan Februari yang direvisi 1.295.000 unit dan 10,9 persen di atas tingkat Maret 2017 sebanyak 1.189.000 unit.Sementara itu, produksi industri AS naik 0,5 persen pada Maret, di atas konsensus pasar 0,4 persen, dan indeks naik 4,5 persen pada tingkat tahunan untuk kuartal pertama 2018 secara keseluruhan, Federal Reserve mengatakan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 213,59 poin atau 0,87 persen menjadi 24.786,63. Indeks S&P 500 bertambah 28,55 poin atau 1,07 persen, menjadi 2.706,39 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 124,81 poin atau 1,74 persen, menjadi 7.281,10 poin.(ABD)