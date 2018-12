Harga Emas Dunia perkasa

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik ke level tertinggi enam bulan pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi karena logam mulia didorong oleh dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih lemah serta kerugian besar dalam patokan indeks saham AS.Mengutip Xinhua, Selasa, 25 Desember 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari melonjak USD13,70 atau 1,09 persen menjadi menetap di USD1.271,80 per ons. Indeks USD, yang mengukur uang terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,40 persen menjadi 96,56 pada 1630 GMT.Karena ada penutupan sebagian Pemerintah Amerika Serikat dan kekhawatiran yang berkembang dari resesi global, penghindaran risiko tersebar luas di seluruh pasar pada Malam Natal, memperkuat posisi emas sebagai safe haven.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas, dihargai dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average turun 653,17 poin atau 2,91 persen pada 1655 GMT. S&P 500 dan Nasdaq juga mengikuti kejatuhan Dow Jones. Ketika ekuitas membukukan kerugian, investor mungkin mulai membeli aset safe haven seperti emas.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 11,80 sen atau 0,80 persen menjadi USD14,82 per ons . Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD6,40 atau 0,80 persen menjadi ditutup pada USD789,4 per ons.(ABD)