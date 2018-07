Imbal Hasil Surat Utang AS Tergelincir

Harga surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) membukukan keuntungan yang solid pada perdagangan terakhir minggu ini. Adapun kenaikan imbal hasil surat utang AS bisa memberikan efek terhadap pergerakan pasar saham Wall Street dan gerak kurs dolar Amerika Serikat (USD) terhadap sejumlah mata uang utama dunia.Mengutip CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018, imbal hasil treasury AS 10 tahun tercatat lebih rendah di sekitar 2,839 persen pada 5:25 pagi ET, sementara imbal hasil obligasi treasury AS 30 tahun berada di zona merah di 2,939 persen. Imbal hasil obligasi bergerak berlawanan dengan harga.Jelang Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), rilis harga impor akan keluar pada 8:30 pagi ET, diikuti oleh sentimen konsumen pada pukul 10 pagi ET. Ini terjadi karena investor AS akan bersiap untuk melihat penghasilan bank besar.Sementara itu, Federal Reserve AS diperkirakan akan mempublikasikan Laporan Kebijakan Moneter terbaru kepada Kongres. Ini datang sebelum kesaksian Ketua the Fed Jerome Powell minggu depan sebelum House Financial Services Committee dan Senate Banking Committee.Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic akan berada di Virginia dan mengambil bagian dalam obrolan di balai kota di Northern Bab of the Virginia Society of Certified Public Accountants di Falls Church.Kekhawatiran perdagangan terus membara, setelah Presiden Donald Trump dan pemerintahannya menerbitkan daftar baru senilai USD200 miliar barang-barang Tiongkok, menggarisbawahi bahwa kekhawatiran seputar perang perdagangan potensial dengan Beijing tidak akan pergi dalam waktu dekat.Namun tarif tidak akan berlaku segera, tetapi menghadapi peninjauan dua bulan. Ketika gejolak perdagangan menjauh, investor akan mengalihkan perhatian mereka ke perjalanan Trump terbaru di Eropa. Pada Jumat, Trump akan berpartisipasi dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May, selain bertemu dengan Ratu Elizabeth II di Windsor.(ABD)