Pembicaraan Perdagangan AS-Meksiko Diklaim Capai Perkembangan Positif

Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengatakan Pemerintahan Trump telah melihat perkembangan positif dalam pembicaraan perdagangan dengan Meksiko. Diharapkan perkembangan ini bisa memberi keuntungan bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang."Presiden baru Meksiko (Andres Manuel Lopez Obrador) telah mengubah retorikanya cukup banyak," kata Ross, dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018, seraya dirinya berharap terdapat kemajuan substansial mengenai perdagangan dalam setahun."Dia suka gagasan mengulang NAFTA. Dia punya tim yang sangat bagus yang tumpang tindih dengan mantan presiden untuk melakukan negosiasi," tambah Ross.Secara terpisah, Departemen Perdagangan AS dijadwalkan akan mengadakan sidang mengenai kemungkinan tarif otomotif Eropa oleh Presiden AS Donald Trump. Trump mengancam akan menaikkan tarif hingga 20 persen pada mobil Eropa yang masuk ke AS, dan meminta Departemen Perdagangan untuk mempelajari apakah impor kendaraan mengancam keamanan nasional.Ancaman tersebut juga tergantung pada negosiasi dengan Meksiko dan Kanada di NAFTA. Awal bulan ini, Ross mengatakan kepada CNBC bahwa terlalu prematur untuk mengatakan apakah tarif otomatis Trump akan terjadi atau tidak. Tentu perlu pembahasan lebih dalam guna memutuskan kebijakan tersebut.Ross telah berulang kali melakukan pendekatan agresif terkait kebijakan pemerintah mengenai tarif. Adapun Pemerintahan Trump berupaya menghilangkan aksi perdagangan yang diklaim tidak adil bagi perekonomian Amerika Serikat."Kami sudah berada dalam perang dagang sejak akhir Perang Dunia II. Adapun gagasan perang perdagangan bukan hal yang baru," pungkas Ross.(ABD)