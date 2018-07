Gerak Harga Minyak Brent Turun

Patokan global minyak mentah Brent turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah sempat menguat di awal sesi. Hal itu terjadi karena kekhawatiran tentang meningkatnya pasokan kembali di tengah komentar bahwa ekspor Arab Saudi akan jatuh pada Agustus.Mengutip Antara, Jumat, 20 Juli 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun sebanyak USD0,32 menjadi ditutup pada USD72,58 per barel di London ICE Futures Exchange. Brent sebelumnya sempat mencapai tertinggi pada sebuah sesi di USD73,79.Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus menambahkan USD0,70 menjadi menetap di USD69,46 per barel di New York Mercantile Exchange. WTI sempat mencapai tertinggi USD70,17 pada awal sesi sebelum memangkas kembali kenaikannya.Harga minyak mentah jatuh dari tertinggi sesi yang dicapai setelah pernyataan Gubernur OPEC Arab Saudi Adeeb Al-Aama bahwa kerajaan memperkirakan ekspor minyak mentahnya turun sekitar 100 ribu barel per hari pada Agustus karena produksinya melebihi batas."Harga minyak mentah mundur kembali dari level tertinggi pada awal sesi karena para pedagang menguangkan keuntungan mereka," kata Mitra Again Capital Management John Kilduff, di New York.Harga, yang telah menguat di tengah berita rencana pemotongan ekspor Arab Saudi, turun karena fokus pasar kembali ke potensi kelebihan pasokan ketika Arab Saudi, Rusia dan produsen utama lainnya terus meningkatkan produksi.Produsen OPEC dan non-OPEC memangkas produksi minyak pada Juni sebesar 20 persen lebih besar dari tingkat yang disetujui, dibandingkan dengan 47 persen pada Mei, dua sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan."Hanya karena Saudi mencoba untuk mengekang penurunannya, tidak mengubah fakta bahwa mereka meningkatkan produksi," kata Kilduff.(ABD)